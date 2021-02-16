Арестович висловився про походи Кравчука на пропагандистські канали

Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович прокоментував численні появи голови цієї делегації Кравчука на пропагандистських каналах. Він каже: Леоніда Макаровича не варто засуджувати.
Кому-кому, а Леоніду Кравчуку точно не потрібно нагадувати про необхідність захищати Україну, сказав Олексій Арестович.
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...він використовує різні можливості донести до різних цільових, зокрема до російської цільової аудиторії, українську точку зору,
– заявив Арестович.
Щодо того, що інколи в ті самі передачі "включають" бойовиків на кшталт Пушиліна, Арестович заступився за Кравчука: мовляв, першого президента України про таке не попереджають. Тим паче для самого Леоніда Кравчука Пушилін є терористом.
На уточнення ведучого "чи міг Кравчук відмовитися від участі в ефірі "Росія-1?", спікер ТКГ відповів, що міг відмовитися, а міг використовувати ефір, щоб довести свою правоту.