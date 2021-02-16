Арестович висловився про походи Кравчука на пропагандистські канали
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович прокоментував численні появи голови цієї делегації Кравчука на пропагандистських каналах. Він каже: Леоніда Макаровича не варто засуджувати.
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Кому-кому, а Леоніду Кравчуку точно не потрібно нагадувати про необхідність захищати Україну, сказав Олексій Арестович.
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...він використовує різні можливості донести до різних цільових, зокрема до російської цільової аудиторії, українську точку зору,
– заявив Арестович.
Щодо того, що інколи в ті самі передачі "включають" бойовиків на кшталт Пушиліна, Арестович заступився за Кравчука: мовляв, першого президента України про таке не попереджають. Тим паче для самого Леоніда Кравчука Пушилін є терористом.
На уточнення ведучого "чи міг Кравчук відмовитися від участі в ефірі "Росія-1?", спікер ТКГ відповів, що міг відмовитися, а міг використовувати ефір, щоб довести свою правоту.
Кравчук на російському телебаченні: останні з випадків
- 9 грудня 2020 року Леонід Кравчук засвітився у відеовключенні на "Росія24". Там він став пояснювати, чому на Донбасі потрібний план "Б".
- У липні 2020 року Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвій. Під час традиційного для формату російських телепередач суперечки Кравчук сказав такі слова: "Я хоч слово сказав, що Росія Донбас бомбила?". І навіть запросив Скабєєву до Києва.
- Перед цим Леонід Кравчук дав інтерв'ю російському виданню ТАСС.
- У випуску програми "60 хвилин" за 29 січня 2020 року Леонід Кравчук заявив, що Гітлер і Сталін зустрічались у Львові.
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