Арестович про історію з вагнерівцями: Хто сказав, що операція була

Речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович заявив, що не має жодної інформації про те, чи насправді відбулась спецоперація щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

І наголосив, що немає жодних підстав говорити про злиття інформації щодо цього. Про це він розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Я не знаю, чи була операція взагалі. Але всі про це знають, звідки? Хто це сказав, ким це доведено?,

– зазначив він.

За словами заступника очільника Офісу Президента, українцям повідомили інформаційну версію цієї спецоперації, яка не витримує жодної критики.

"Вона не складається навіть на рівні логіки 12-річної дитини", – підкреслив він.

Журналіст Дмитро Гнап пригадав, що в комітеті з питань оборони і розвитку було засідання щодо цього. Заслуховувалася позиція і Міноборони, і головного управління розвідки щодо провалу операції.

Однак Олексій Арестович повністю заперечив це твердження журналіста. Мовляв, командир військової частини головного управління розвідки і справді виступав під час комітету. Але це було лише свідченням однієї людини, тому не є доказом.

І будь-які свідчення якоїсь людини, навіть якщо він командир спецназу, не є доказами. Це є створення певного інформаційного підґрунят для того, щоб вони казали, що ця операція була і вона зірвалась,

– прокоментував Арестович.

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