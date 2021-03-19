Арестович про історію з вагнерівцями: Хто сказав, що операція була
Речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович заявив, що не має жодної інформації про те, чи насправді відбулась спецоперація щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Джерело:24 канал
І наголосив, що немає жодних підстав говорити про злиття інформації щодо цього. Про це він розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Я не знаю, чи була операція взагалі. Але всі про це знають, звідки? Хто це сказав, ким це доведено?,
– зазначив він.
За словами заступника очільника Офісу Президента, українцям повідомили інформаційну версію цієї спецоперації, яка не витримує жодної критики.
"Вона не складається навіть на рівні логіки 12-річної дитини", – підкреслив він.
Однак Олексій Арестович повністю заперечив це твердження журналіста. Мовляв, командир військової частини головного управління розвідки і справді виступав під час комітету. Але це було лише свідченням однієї людини, тому не є доказом.
І будь-які свідчення якоїсь людини, навіть якщо він командир спецназу, не є доказами. Це є створення певного інформаційного підґрунят для того, щоб вони казали, що ця операція була і вона зірвалась,
– прокоментував Арестович.
Головне про операцію з вагнерівцями
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Мінськ заявив, що ті прибули до країни, аби дестабілізувати ситуацію перед виборами.
- Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 вагнерівців, бо вони були причетні до злочинів на Донбасі. Однак там його проігнорували і передали силовиків Росії.
- У ЗМІ з'явилася інформація, що Київ планував затримати вагнерівців, проте спецоперація зірвалася через "злив" з Офісу Президента.
- Очільник Офісу Президета Андрій Єрмак у відповідь заявив, що готовий до будь-яких розслідувань у справі.
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