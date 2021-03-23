Зради там немає, – Арестович пояснив, чому не оприлюднюють проєкти документів ТКГ

Зміст проєктів документів, які стосуються переговорного процесу по Донбасу у Тристоронній контактній групі не розкривають, поки їх не підпишуть усі сторони. Причину цього пояснив спікер української делегації Олексій Арестович.

За його словами, це відбувається на прохання Франції, Німеччини й ОБСЄ. Але жодної "зради й червоних ліній" у тих документах немає.

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Чому не оприлюднюють проєкти документів ТКГ

Це "позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ"

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пояснив, чому не публікують пропозиції Франції, Німеччини та України, які обговорюють на зустрічах ТКГ.

Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск, і сторони могли спокійно говорити,

– сказав Арестович.

А от коли документ підпишуть, тоді вже й публікують. Саме такою є "позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми – як відповідальний партнер – і не розкриваємо".

"Зради там немає"

України надіслала поправки до французько-німецьких пропозицій ще 2 тижні тому, хоч Росія каже, що їх немає.

Нагадаємо, ще 9 березня глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план врегулювання конфлікту на Донбасі, і він вже "лежить на столі" у Путіна.

Арестович зізнався, що не знає змісту цих пропозицій. Але з перебігу переговорів очевидно, що:

"Мовиться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану".

Там "сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту – а умовою цього є повна демілітаризація (окупованого Донбасу – 24 канал) та гарантування безпеки".

Зради там немає, (переходу – 24 канал) червоних ліній немає,

– запевнив Олексій Арестович.

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