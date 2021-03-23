Зради там немає, – Арестович пояснив, чому не оприлюднюють проєкти документів ТКГ

Джерело:"Радіо Свобода"
Зміст проєктів документів, які стосуються переговорного процесу по Донбасу у Тристоронній контактній групі не розкривають, поки їх не підпишуть усі сторони. Причину цього пояснив спікер української делегації Олексій Арестович.
За його словами, це відбувається на прохання Франції, Німеччини й ОБСЄ. Але жодної "зради й червоних ліній" у тих документах немає.
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Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пояснив, чому не публікують пропозиції Франції, Німеччини та України, які обговорюють на зустрічах ТКГ.
Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск, і сторони могли спокійно говорити,
– сказав Арестович.
А от коли документ підпишуть, тоді вже й публікують. Саме такою є "позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми – як відповідальний партнер – і не розкриваємо".
України надіслала поправки до французько-німецьких пропозицій ще 2 тижні тому, хоч Росія каже, що їх немає.
Арестович зізнався, що не знає змісту цих пропозицій. Але з перебігу переговорів очевидно, що:
Зради там немає, (переходу – 24 канал) червоних ліній немає,
– запевнив Олексій Арестович.
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