Арестович порівняв кремлівських пропагандистів та українських патріотів

Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Олексій Арестович, який втрапив у скандал через нецензурне висловлювання у мережі, зробив ще одну скандальну заяву. Він порівняв кремлівських пропагандистів та "деяких українських патріотів".
Спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив, що українські патріоти мало чим відрізняються від кремлівських пропагандистів.
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Кремлівські пропагандисти і одні з найпатріотичніших українських патріотів давно і міцно об'єдналися в екстазі про якогось Арестовича,
– заявив спікер делегації.
Він додав: "Подання нічим не відрізняється, крім мови: ані значенням, ані змістом, ані символічним рядом, ані термінали, ані обсягами".
"Це відбувається тому, що вони не сильно відрізняються один від одного, ні по суті, ні за формою", – наголосив Арестович.
Політик підкреслив, що борці проти НКВС самі стали НКВС і, мовляв, справді програли.
Це я кажу, як росіянин по культурі та українець за громадянством,
– наголосив політик.
У кінці він побажав всім любити один одного.