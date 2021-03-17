Арестович порівняв кремлівських пропагандистів та українських патріотів
Олексій Арестович, який втрапив у скандал через нецензурне висловлювання у мережі, зробив ще одну скандальну заяву. Він порівняв кремлівських пропагандистів та "деяких українських патріотів".
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Що цього разу заявив Арестович
Спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив, що українські патріоти мало чим відрізняються від кремлівських пропагандистів.
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Кремлівські пропагандисти і одні з найпатріотичніших українських патріотів давно і міцно об'єдналися в екстазі про якогось Арестовича,
– заявив спікер делегації.
Він додав: "Подання нічим не відрізняється, крім мови: ані значенням, ані змістом, ані символічним рядом, ані термінали, ані обсягами".
"Це відбувається тому, що вони не сильно відрізняються один від одного, ні по суті, ні за формою", – наголосив Арестович.
Політик підкреслив, що борці проти НКВС самі стали НКВС і, мовляв, справді програли.
Я росіянин по культурі, – Арестович
Це я кажу, як росіянин по культурі та українець за громадянством,
– наголосив політик.
У кінці він побажав всім любити один одного.
Останні заяви Арестовича
- 15 березня політик послав "на на х*й" користувача фейсбуку, який закликав його повідомляти інформацію про переговори у ТКГ українською мовою.
- Люди продовжили обурюватися російськомовними дописами Арестовича, у відповідь той вилаяв ще одного чоловіка.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала поведінку політика "свинством". Водночас сам керівник фракції Давид Арахамія сказав, що розуміє Арестовича і не вбачає нічого поганого у тому, що спікер делегації лаявся у фейсбуці.
- Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Арестович має вибачитися за свою поведінку.
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