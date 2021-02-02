Радник глави ОПУ Олексій Арестович у фейсбуці обізвав "помийними щурами" усіх, хто обзивав Володимира Зеленського "ватником". Зокрема, він обізвав і себе особисто: у 2019 році Арестович теж назвав президента "криворізьким ватником".

Джерело: фейсбук Олексія Арестовича

Користувачі мережі фейсбук коментували заяву Володимира Зеленського щодо курсу України в НАТО. Очевидно, це обурило речника української делегації у ТКГ Арестовича й він написав гнівний пост.

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Що Арестович написав

Пост Арестовича назбирав вже понад 1000 коментарів.

Дятли, які кричать, що Зеленський "неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він – "ватник і хоче в РФ"? Щури помийні,

– заявив Арестович.



Арестович про критиків Зеленського / Скриншот сторінки у фейсбук

Чому Арестович "обізвав себе"

Арестович у своєму пості перепитав, чи не забув соціум про свої попередні коментарі щодо дій Зеленського. Попри це, про свій пост за 7 серпня 2019 року, радник, очевидно, забув.

У ньому Олексій Арестович назвав Президент "криворізьким ватником".

Він походить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його кругозором,

– написав Арестович.