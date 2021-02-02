Помийні щури: Арестович обізвав тих, хто називає Зеленського "ватником", але забув про себе
Радник глави ОПУ Олексій Арестович у фейсбуці обізвав "помийними щурами" усіх, хто обзивав Володимира Зеленського "ватником". Зокрема, він обізвав і себе особисто: у 2019 році Арестович теж назвав президента "криворізьким ватником".
Джерело: фейсбук Олексія Арестовича
Користувачі мережі фейсбук коментували заяву Володимира Зеленського щодо курсу України в НАТО. Очевидно, це обурило речника української делегації у ТКГ Арестовича й він написав гнівний пост.
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Що Арестович написав
Пост Арестовича назбирав вже понад 1000 коментарів.
Дятли, які кричать, що Зеленський "неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він – "ватник і хоче в РФ"? Щури помийні,
– заявив Арестович.
Арестович про критиків Зеленського / Скриншот сторінки у фейсбук
Чому Арестович "обізвав себе"
Арестович у своєму пості перепитав, чи не забув соціум про свої попередні коментарі щодо дій Зеленського. Попри це, про свій пост за 7 серпня 2019 року, радник, очевидно, забув.
У ньому Олексій Арестович назвав Президент "криворізьким ватником".
Він походить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його кругозором,
– написав Арестович.
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