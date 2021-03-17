Будь-які обговорення в Україні спеціальної операції щодо спроби затримання бойовиків ПВК "Вагнера" – це порушення закону ​"Про державну таємницю". А отже – передбачають кримінальну відповідальність.

Так спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович у ефірі одного з українських телеканалів вирішив відгукнутися про скандальну справу вагнерівців. За його ж словами, її не можна не тільки обговорювати, а й коментувати.

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"Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею"

Спеціальна операція щодо затримання вагнерівців (бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера") ​​є державною таємницею. Її не можна ані обговорювати, ані коментувати, бо це порушує закони України.

Зокрема, закон "Про державну таємницю", який передбачає кримінальне покарання за такого штибу злочини. Щонайменше, у цьому переконаний Олексій Арестович – спікер української делегації в ТКГ та радник її голови з інформаційної політики.

Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була, або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон. Це кримінальний злочин,

– заявив Арестович.

І додав, що його лякає та кількість людей, які "бігають просторами нашої неосяжної батьківщини й розповідають, була ця операція чи ні". Сам спікер ТКГ каже, що не коментує цю справу, і не знає, чи спецоперація була насправді.

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