Джерело:24 канал
Будь-які обговорення в Україні спеціальної операції щодо спроби затримання бойовиків ПВК "Вагнера" – це порушення закону "Про державну таємницю". А отже – передбачають кримінальну відповідальність.
Так спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович у ефірі одного з українських телеканалів вирішив відгукнутися про скандальну справу вагнерівців. За його ж словами, її не можна не тільки обговорювати, а й коментувати.
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Спеціальна операція щодо затримання вагнерівців (бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера") є державною таємницею. Її не можна ані обговорювати, ані коментувати, бо це порушує закони України.
Зокрема, закон "Про державну таємницю", який передбачає кримінальне покарання за такого штибу злочини. Щонайменше, у цьому переконаний Олексій Арестович – спікер української делегації в ТКГ та радник її голови з інформаційної політики.
Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була, або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон. Це кримінальний злочин,
– заявив Арестович.
І додав, що його лякає та кількість людей, які "бігають просторами нашої неосяжної батьківщини й розповідають, була ця операція чи ні". Сам спікер ТКГ каже, що не коментує цю справу, і не знає, чи спецоперація була насправді.