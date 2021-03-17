Обговорення спецоперації по вагнерівцях є порушенням держтаємниці, – Арестович
Будь-які обговорення в Україні спеціальної операції щодо спроби затримання бойовиків ПВК "Вагнера" – це порушення закону "Про державну таємницю". А отже – передбачають кримінальну відповідальність.
Джерело:24 канал
Так спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович у ефірі одного з українських телеканалів вирішив відгукнутися про скандальну справу вагнерівців. За його ж словами, її не можна не тільки обговорювати, а й коментувати.
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"Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею"
Спеціальна операція щодо затримання вагнерівців (бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера") є державною таємницею. Її не можна ані обговорювати, ані коментувати, бо це порушує закони України.
Зокрема, закон "Про державну таємницю", який передбачає кримінальне покарання за такого штибу злочини. Щонайменше, у цьому переконаний Олексій Арестович – спікер української делегації в ТКГ та радник її голови з інформаційної політики.
Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була, або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон. Це кримінальний злочин,
– заявив Арестович.
І додав, що його лякає та кількість людей, які "бігають просторами нашої неосяжної батьківщини й розповідають, була ця операція чи ні". Сам спікер ТКГ каже, що не коментує цю справу, і не знає, чи спецоперація була насправді.
Затримання вагнерівців у Білорусі: у чому суть скандалу
- 29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 росіян з ПВК "Вагнера" (за підозрою у підготовці заворушень). Згодом усіх бойовиків віддали Росії, хоча про екстрадицію просила й Україна (деякі з затриманих воювали на Донбасі).
- А на початку вересня у ЗМІ з'явилась інформація, що насправді вагнерівців затримати мала Служба безпеки України, але спеціальна операція провалилася.
- Тим часом розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази про план спецоперації, яку розробили в Міноборони та СБУ. Першу частину фільму очікують у квітні.
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