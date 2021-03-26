В ефірі програми "Право на владу" Олексій Арестович визнав, що в Україні є політичні в'язні і їхню кількість не можна збільшувати. На таку заяву вже відреагували у Сергія Стерненка, про якого зокрема йшлося.

Спікер української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович таким чином фактично визнав, що в Україні є політичні переслідування.

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Що сказав Арестович про Стерненка і Антоненка

Радник Єрмака заявив, що Україні не можна збільшувати кількість ув'язнених із політичних мотивів, таких як Сергій Стерненко та Андрій Антоненко.

Ми шукаємо вихід, і вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув’язнених за політичними причинами або з політичними мотивуваннями. Вистачить Ріффа і вистачить Стерненка… Дугарь, Юлії Кузьменко,

– заявив радник керівника Офісу Президента.

Втім він додав: перетворювати мирні акції протесту на погром адмінбудівель – неприйнятно, відтак влада реагує насильством на насильство. Але якщо надалі Україна так чинитиме, то перетвориться на Росію, за словами Арестовича.

Нещодавно Олексій Арестович втрапив у скандал через мати у фейсбуці. Він послав користувача, "на три букви", коли той попросив писати про результати зустрічі ТКГ українською, а не російською. Суспільство обурилось: користувачі соцмереж почали масово публікувати у себе скриншот коментаря та висловлювати свою позицію.

Як відреагували у Стерненка

Невдовзі у телеграм-каналі Сергія Стерненка відреагували на таку заяву радника керівника ОП.

Там зазначили: не можуть погодитися зі словами Арестовича. Адже кількість політичних в'язнів не те, щоб не можна збільшувати, а взагалі допускати виникнення.

Шановний Володимир Зеленський, ми змушені не погодитись із Арестовичем, бо вважаємо, що жодна людина не повинна переслідуватися з політичних міркувань,

– відреагували у Стерненка.

Там нагадали: 25 березня закінчився термін подачі апеляції на вирок Сергію Стерненку. З цього приводу звернулися до Зеленського: "У ваших інтересах зробити все можливе, щоб цей процес був прозорим та неупередженим, і щоб ніхто, включаючи російську агентуру, не чинив тиск на суддів".

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