Арестович назвав Стерненка і Антоненка політв'язнями
В ефірі програми "Право на владу" Олексій Арестович визнав, що в Україні є політичні в'язні і їхню кількість не можна збільшувати. На таку заяву вже відреагували у Сергія Стерненка, про якого зокрема йшлося.
Джерело:24 канал
Спікер української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович таким чином фактично визнав, що в Україні є політичні переслідування.
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Що сказав Арестович про Стерненка і Антоненка
Радник Єрмака заявив, що Україні не можна збільшувати кількість ув'язнених із політичних мотивів, таких як Сергій Стерненко та Андрій Антоненко.
Ми шукаємо вихід, і вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув’язнених за політичними причинами або з політичними мотивуваннями. Вистачить Ріффа і вистачить Стерненка… Дугарь, Юлії Кузьменко,
– заявив радник керівника Офісу Президента.
Втім він додав: перетворювати мирні акції протесту на погром адмінбудівель – неприйнятно, відтак влада реагує насильством на насильство. Але якщо надалі Україна так чинитиме, то перетвориться на Росію, за словами Арестовича.
Як відреагували у Стерненка
Невдовзі у телеграм-каналі Сергія Стерненка відреагували на таку заяву радника керівника ОП.
Там зазначили: не можуть погодитися зі словами Арестовича. Адже кількість політичних в'язнів не те, щоб не можна збільшувати, а взагалі допускати виникнення.
Шановний Володимир Зеленський, ми змушені не погодитись із Арестовичем, бо вважаємо, що жодна людина не повинна переслідуватися з політичних міркувань,
– відреагували у Стерненка.
Там нагадали: 25 березня закінчився термін подачі апеляції на вирок Сергію Стерненку. З цього приводу звернулися до Зеленського: "У ваших інтересах зробити все можливе, щоб цей процес був прозорим та неупередженим, і щоб ніхто, включаючи російську агентуру, не чинив тиск на суддів".
Стерненко і Антоненко у СІЗО: головне
- Одеський активіст Сергій Стерненко отримав понад 7 років в'язниці у справі про викрадення людини з метою заволодіння грошима.
- Від 23 лютого Стерненко перебуває в одеському СІЗО: такий запобіжний йому обрали на той час, поки вирок не вступить у силу. Адвокати вже подали апеляцію на вирок, а сам Стерненко називає справу політичним замовленням.
- Співака Андрія Антоненка на псевдонім Riffmaster) підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Він вже понад рік перебуває у київському СІЗО, через що отримав суттєві проблеми зі здоров'ям.
- Антоненко стверджує, що до вбивства журналіста не причетний і відкидає будь-які звинувачення.
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