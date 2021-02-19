Арестович назвав причину конфлікту між Тараном та Хомчаком

В Україні триває протистояння між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. За словами Олексія Арестовича, вони конфліктують, бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами.

Про це речник української делегації в ТКГ повідомив в ефірі програми "Право на владу".

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Проблему мають вирішити до кінця 2021, – Арестович

Арестович наголосив, що сподівається, що проблема вичерпається до кінця 2021 року

Це прикра реальність, пов'язана з тим, що коли 21 березня 2020 року розподілили обов'язки між ними, ввели посаду головнокомандувача, не розподілили обов'язки за законом. Це перше і головне завдання,

– сказав Арестович.

Треба розділити обов'язки Хомчака та Тарана

Речник української делегації в ТКГ зазначив, що і Хомчак, І Таран претендують на одні і ті самі засоби та фінанси. Для того, щоб припинити протистояння, необхідно на законодавчому рівні розділити сфери їхнього впливу.

Це перше і найголовніше завдання. Тому що якщо навіть найкращих друзів зараз поставити на ці посади, через тиждень вони будуть смертельними ворогами,

– наголосив Арестович.

Коротко про конфлікт між Тараном та Хомчаком: