Арестович продовжує посилати на х*й через українську мову

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович публікує у соцмережах дописи російською мовою. Коли його просять спілкуватися державною мовою – лається у відповідь.

Арестович вже вдруге за день нахамив під дописом у фейсбуці про переговори з країною-агресором. Цього разу він обматюкав політолога Андрія Смолія.

Раніше Арестович відзначився принизливою заявою про військових і сексистською – про жінок

Чому лається Арестович

"А ви представляєте сторону рашистів, якщо московською мовою? Докотилась Україна. На дно з такими "представниками", – написав Смолій під публікацією Арестовича.

О, тут аккаунт підписаний українською. Тому відповідаю толерантно: пішов на х*й,

– відповів він.

Зауважимо, що раніше Арестович облаяв Віктора Іванова, який також звернув увагу на те, що речник української делегації мав би спілкуватися саме українською.



Арестович хамить у фейсбуці / Скриншот

Як реагує мережа

Користувачі фейсбуку обурені такою поведінкою Арестовича. Вони наголошують, що він – публічна особа, тож повинен слідкувати за своїми висловлюваннями.

"Ви вважаєте, що це припустимо? Позиціонуєте себе як психолога, і знаєте, чи не знаєте, коли пішов на х*й останній аргумент...";

"Так Путіна будете посилати, шановний";

"Ви ж медійна людина, представляєте Україну";

"Тебе поважало багато людей. Почитай зараз коментарі до своїх постів. Що ти наробив... Ти – ворог. Ворог моєї України".

Інші скандальні заяви Арестовича

У лютому у фейсбуці він назвав "помийними щурами" тих, хто обзиває Зеленського "ватником". Однак, ще у 2019 році Арестович сам називав президента "криворізьким ватником".

Ще раніше він заявив, що серед членів "Опозиційної платформи – За життя" є чимало проукраїнських людей. Проте, як вважає Арестович, громадськості не подобається "їхній варіант України".