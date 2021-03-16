Арестович продовжує посилати на х*й через українську мову
Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович публікує у соцмережах дописи російською мовою. Коли його просять спілкуватися державною мовою – лається у відповідь.
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Арестович вже вдруге за день нахамив під дописом у фейсбуці про переговори з країною-агресором. Цього разу він обматюкав політолога Андрія Смолія.
Раніше Арестович відзначився принизливою заявою про військових і сексистською – про жінок
Чому лається Арестович
"А ви представляєте сторону рашистів, якщо московською мовою? Докотилась Україна. На дно з такими "представниками", – написав Смолій під публікацією Арестовича.
О, тут аккаунт підписаний українською. Тому відповідаю толерантно: пішов на х*й,
– відповів він.
Зауважимо, що раніше Арестович облаяв Віктора Іванова, який також звернув увагу на те, що речник української делегації мав би спілкуватися саме українською.
Арестович хамить у фейсбуці / Скриншот
Як реагує мережа
Користувачі фейсбуку обурені такою поведінкою Арестовича. Вони наголошують, що він – публічна особа, тож повинен слідкувати за своїми висловлюваннями.
- "Ви вважаєте, що це припустимо? Позиціонуєте себе як психолога, і знаєте, чи не знаєте, коли пішов на х*й останній аргумент...";
- "Так Путіна будете посилати, шановний";
- "Ви ж медійна людина, представляєте Україну";
- "Тебе поважало багато людей. Почитай зараз коментарі до своїх постів. Що ти наробив... Ти – ворог. Ворог моєї України".
Інші скандальні заяви Арестовича
У лютому у фейсбуці він назвав "помийними щурами" тих, хто обзиває Зеленського "ватником". Однак, ще у 2019 році Арестович сам називав президента "криворізьким ватником".
Ще раніше він заявив, що серед членів "Опозиційної платформи – За життя" є чимало проукраїнських людей. Проте, як вважає Арестович, громадськості не подобається "їхній варіант України".
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