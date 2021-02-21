Чиновнику Агентства з розшуку та менеджменту активів принесли до квартири натуральну свинячу голову, яку повісили на двері. У під'їзді також розлили кров цієї тварини.

Джерело: "Підсумки дна" на 24 каналі

Інсталяцію чи перфоманс принесли чиновнику не для того, щоб він наварив холодцю. А для того, щоб його залякати.

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"Великий куш" по-українськи

Це все відбулось кілька тижнів тому, на початку лютого і дуже сильно заінтригувало. А вчора, 19 лютого, "Українська правда" випустила статтю, де розповіла, що стоїть за цією головою.

УП пише, що ця історія могла б стати хорошим сценарієм до детективу. І це єдине, з чим я не погоджусь, бо це за жанром Гай Річі. Це "Великий куш" або "Карти, гроші, 2 стволи".

Що відомо про АРМА

Є в Україні національне агентство з розшуку та менеджменту активів, скорочено АРМА. Функція АРМи – управляти арештованим майном, доки йде слідство.

Тобто, якщо арештовують якийсь автомобіль чи будинок – то АРМА їх здасть в оренду. Якщо арештували гроші – покладе на депозит. Бо слідство в нас іде роками, а за добром треба наглядати.

Корупційні схеми без галасу

АРМА після створення потрапляла в різні корупційні скандали. Там змінювалось керівництво декілька разів. А потім якось про АРМУ взагалі помалу забули. В агентстві відпрацювали кілька дієвих корупційних схем і без особливого галасу з них "прикурювали".



АРМА керує арештованими грішми / Фото LB.ua

Іноді галас був, з АРМОю судились, звинувачували у рейдерстві. Але свиняча голова народилась геть не з великої корпоративної історії. Виявилось, що безпечніше віджати десяток заводів у хороших людей, ніж пачку баксів у поганих.

Обшук в Андрія Львівського

В травні 2020 року поліція провела обшуки у "вора в законі" Андрія Львівського та його оточення, знайшли та арештували:

зброю;

набої;

коштовності;

чорну бухгалтерію;

готівку.

Найбільше цікавлять 400 тисяч доларів, які знаходять у банківській скринці. Офіційно вона записана на бізнесмена Сергія Кисельова, але поліція сказала – це довірена особа Львівського, а гроші – "воровський общак".

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Тому гроші теж арештували і передали в АРМА. Агентство поклало ці 400 тисяч доларів на депозит в "Ощадбанк". Це зробили для того, щоб вони там лежали і приносили державі прибуток, доки суд з усім розбереться.

Звісно ж минулі власники намагалися повернути гроші. В суд прийшов якийсь дядько і сказав: "Дивіться, це не гроші Кисельова, це я йому позичив, ось розписка, віддайте їх мені, бо я взагалі не проходжу в цій справі". Суди в нас, як відомо, коли треба – дуже довірливі. Суд виносить ухвалу – поверніть бабло громадянину.

АРМА знаходить юридичні зачіпки

Але АРМА там знайшла якісь юридичні зачіпки і не повернула. Агенство попросило перенакласти арешт і почало пильнувати до грудня.

В тому місяці АРМА отримала заяву від 24-річного чоловіка на ім'я Ігор Король. В заяві написано, мовляв "Прошу повернути мені ці 400 тисяч доларів, бо це я їх позичив тому Сергію. Ось рішення Печерського суду".

І в АРМІ раптом сказали, що це ідеально оформлені документи: все в порядку і все правильно. І через 2 дні чоловікові перерахували на рахунок всі 400 тисяч баксів і відсотки, які "накапали" за цей період.

Ідеально оформлені документи – підробка

Через кілька днів з'ясували, що ідеально оформлені документи – підробка. Суддя не виносив такого рішення, навіть судового засідання не було. Справи немає в судовому реєстрі, а адвокат у цій справі вперше дізнався, що він адвокат.



Документи Ігоря Короля / Фото "Української правди"

Водночас 24-річний хлопець вже розчинився і гроші разом з ним. Керівництво АРМи заявило, що за законом воно не має перевіряти – справжні рішення суду роздрукували, чи не дуже.

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Але тут з боку колишніх власників пролунало дуже чітке, навіть конкретне я б сказав: "вы чо, попутали, это общак". І ситуація вибухнула новими яскравими фарбами, переважно кольору крові – поки свинячої.

Тиск на керівництво АРМИ

Керівництву АРМИ вже і гранати в машини кидали (тренувальні), і голову до дверей примотували, і телефонували з погрозами. Ситуація продовжує загострюватись.

Пікантності додає те, що брат того Сергія Кисельова, який тримав у себе бабло "вора в законі" – народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя". Тому тепер керівництву АРМИ дошкуляють ще і різні політичні заяви.



На представників агентства тиснуть / Фото АРМА

Але я так думаю, конкретні питання їм муляють значно більше, ніж депутатські запити. Бо носії конкретних питань чисто впевнені, що в них вкрали бабло:

а це, по-перше, 400 тисяч доларів;

а по-друге, образливо.

От як я не намагаюсь співчувати керівництву АРМИ, сарказму все одно більше, ніж емпатії. Бо можна звісно припустити, що от чесно "провтикали".

Сценарій, гідний Гая Річі

Але тоді треба визнати, що в АРМІ і раніше не перевіряли, що кому і чому вони віддають. І це просто вперше хтось хакнув систему за допомогою кольорового принтера і підробного штампа Печерського суду. Це, до речі, не викликає особливого співчуття.

Але мені радше уявляється реально гідний Гая Річі сценарій, в якому хтось подумав, що ці 400 тисяч доларів від якогось маловідомого регіонального бізнесмена – не дуже тому бізнесмену і потрібні. І можна їх ефективно перемістити.

А бізнесмен той хай потім розбирається. А потім виявилось, що ті гроші не зовсім бізнесмена. І бізнесмен не зовсім бізнесмен. І взагалі, доларів 400 тисяч, а проблем, ніби 400 мільйонів.

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І найголовніше – назад їх не повернути. Не може ж той 24-річний Ігор раптом перерахувати все назад з призначенням платежу "сорі, ну не фартануло".