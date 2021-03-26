В Україні хочуть карати в'язницею за позбавлення майнового права на окупованих територіях

В Україні планують притягати до кримінальної відповідальності за позбавлення права власності на окупованих територіях. Законопроєкт № 5166 рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики.

Притягатимуть до відповідальності за позбавлення майнових прав осіб на тимчасово окупованих територіях, всупереч їхньої волі. Мовиться про ті права, які виникли до 20 лютого та 11 травня 2014 року.

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Кому загрожує покарання

Загрожує покарання саме тим особам, які фактично набули права на відповідне майно на підставі:

норм законодавства Росії;

актів незаконних органів (їхніх посадових осіб), які створили на тимчасово окупованих територіях.

Як каратимуть відповідні дії

Дії каратимуть позбавленням волі на період від 3 до 5 років. А також – позбавлятимуть права обіймати посади і займатись відповідною діяльністю строком до 3 років.

Президент Росії Володимир Путін з 20 березня 2021 року заборонив іноземним громадянам володіти земельними ділянками в окупованому Криму. Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба порадив, що робити українцям , яких Росія позбавила ділянок на півострові.

Також можливе позбавлення волі на період від 5 до 8 років. Така відповідальність може загрожувати групі осіб чи посадовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування Росії чи посадовим особам органів, створених на окупованих територіях, які позбавили осіб права на майно за попередньою змовою.