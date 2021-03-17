Я теж так роблю, – Арахамія заступився за Арестовича після матюків у фейсбуці

Давид Арахамія заступився за Олексія Арестовича, який лаявся у соціальній мережі. Арахамія зізнався, що і сам любить нецензурні вислови, бо, зрештою, мат – це "народна мова".

Під час спілкування з журналістами декількох телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що ще не ознайомився з деталями інциденту з Арестовичем. Однак лайку у соцмережах вважає нормальним явищем.

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Це мережевий етикет. Я у своєму фейсбуку теж можу матюкатися. Це так звані фейсбук-війни,

– наголосив Арахамія.

Політик зауважив, що Арестович лаявся на особистій сторінці. Там він, мовляв, може писати усе, що захоче, і з цього не варто робити інформаційну сенсацію.

Арахамія також зізнався: іноді йому самому дуже складно стримуватися у своєму фейсбуці.

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