Я теж так роблю, – Арахамія заступився за Арестовича після матюків у фейсбуці

Джерело:24 канал
Давид Арахамія заступився за Олексія Арестовича, який лаявся у соціальній мережі. Арахамія зізнався, що і сам любить нецензурні вислови, бо, зрештою, мат – це "народна мова".
Під час спілкування з журналістами декількох телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що ще не ознайомився з деталями інциденту з Арестовичем. Однак лайку у соцмережах вважає нормальним явищем.
Актуально Арестович продовжує посилати на х*й через українську мову
Це мережевий етикет. Я у своєму фейсбуку теж можу матюкатися. Це так звані фейсбук-війни,
– наголосив Арахамія.
Політик зауважив, що Арестович лаявся на особистій сторінці. Там він, мовляв, може писати усе, що захоче, і з цього не варто робити інформаційну сенсацію.
Арахамія також зізнався: іноді йому самому дуже складно стримуватися у своєму фейсбуці.