Я теж так роблю, – Арахамія заступився за Арестовича після матюків у фейсбуці
Давид Арахамія заступився за Олексія Арестовича, який лаявся у соціальній мережі. Арахамія зізнався, що і сам любить нецензурні вислови, бо, зрештою, мат – це "народна мова".
Джерело:24 канал
Під час спілкування з журналістами декількох телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що ще не ознайомився з деталями інциденту з Арестовичем. Однак лайку у соцмережах вважає нормальним явищем.
Актуально Арестович продовжує посилати на х*й через українську мову
Це мережевий етикет. Я у своєму фейсбуку теж можу матюкатися. Це так звані фейсбук-війни,
– наголосив Арахамія.
Політик зауважив, що Арестович лаявся на особистій сторінці. Там він, мовляв, може писати усе, що захоче, і з цього не варто робити інформаційну сенсацію.
Арахамія також зізнався: іноді йому самому дуже складно стримуватися у своєму фейсбуці.
Скандал із Арестовичем: головне
- 15 березня речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович послав "на на х*й" чоловіка, який закликав його повідомляти інформацію про переговори українською мовою.
- Коли люди продовжили обурюватися російськомовними дописами Арестовича, політик ще раз вилаяв одного з користувачів мережі.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала таку поведінку Арестовича "свинством".
- Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Арестович мав би вибачитися за свою поведінку та видалити лайливі коментарі.
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