"Слуга народу" наразі не коментує візит до Білорусі і висловлювання депутата Євгена Шевченка. Глава фракції Давид Арахамія заявив, що треба подивитися, що його колега "накоїв, а тоді реагувати".

Про візит народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка в Білорусь фракція мало знає. Про це заявив її голова Давид Арахамія на пресконференції партії, пише 24 канал.

Раніше "Слуга народу" приніс в Раду плакат зі середнім пальцем: фото

Для мене це новина. Він у відпустці офіційно. Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати,

– зазначив Арахамія.

Та додав, що може сказати лише, що Шевченко 3 дні підходить до нього і каже "давайте ви виключите мене з фракції", а Арахамія йому: "ні, будеш мучитися до самого кінця".

"Я думаю, що він за своєю стратегією далі йде для того, щоб щось сталося", – додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Євген Шевченко відвідав Білорусь, результати вибори в якій Україна не визнає. Там він захоплювався якістю доріг і красою міста та людей.

Зверніть увагу! Це не вперше Шевченко так захоплюється Білоруссю. На початку серпня 2020 року він вітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах. Згодом нардеп заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно". А також закликав пробачити Лукашенку його "гріхи і злочини".