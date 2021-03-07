Політолог Андрій Смолій оприлюднив у мережі фото з відпочинку глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Народний депутат перебуває в одному із найдорожчих місцевих готелів – Amary Havodes.

За словами політолога, Арахамія відпочиває у дорогому готелі на острові Тінадхоо.

Раніше "Слуга народу" бронював апартаменти у Домінікані на засіданні Ради

Розкішний відпочинок Арахамії

Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше – глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes,

– написав Смолій.

Та додав, що, ймовірно, це "офіційний візит на Мальдіви доблесних слуг Зеленського".

"Ви питаєте де якісні вакцини? Де підтримка бізнесу? Де адекватна міжнародна політика? Так ось вона", – зазначив політолог.

До слова, 24 канал намагається сконтактуватися з Давидом Арахамією. Однак наразі його телефон вимкнений, що може свідчити, що нардеп таки перебуває на відпочинку за кордоном.

Зверніть увагу! Члени парламентської фракції "Слуга народу" раніше домовилися, що під час зимових канікул не відпочиватимуть на дорогих курортах. Деякі нардепи зазначали, що це непристойно через економічну ситуацію в Україні та світі. Однак, ймовірно, вже у березні ця домовленість втратила свою актуальність.



Фото з ймовірного відпочинку Арахамії на Мальдівах / Фейсбук Андрія Смолія