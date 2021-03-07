Арахамія "відривається" на Мальдівах в одному з найдорожчих місцевих готелів, – Смолій
Політолог Андрій Смолій оприлюднив у мережі фото з відпочинку глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Народний депутат перебуває в одному із найдорожчих місцевих готелів – Amary Havodes.
Джерело:фейсбук Андрія Смолія
За словами політолога, Арахамія відпочиває у дорогому готелі на острові Тінадхоо.
Раніше "Слуга народу" бронював апартаменти у Домінікані на засіданні Ради
Розкішний відпочинок Арахамії
Поки країна поступово знов занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше – глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes,
– написав Смолій.
Та додав, що, ймовірно, це "офіційний візит на Мальдіви доблесних слуг Зеленського".
"Ви питаєте де якісні вакцини? Де підтримка бізнесу? Де адекватна міжнародна політика? Так ось вона", – зазначив політолог.
До слова, 24 канал намагається сконтактуватися з Давидом Арахамією. Однак наразі його телефон вимкнений, що може свідчити, що нардеп таки перебуває на відпочинку за кордоном.
Фото з ймовірного відпочинку Арахамії на Мальдівах / Фейсбук Андрія Смолія
Поділитися новиною