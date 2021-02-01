"Слуга народу" може створити коаліцію з "Батьківщиною": позиція Арахамії

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з "Батьківщиною" у Верховній Раді. Він заявив, що перемовин ще не було, але "все можливо".

Джерело: 24 канал

Арахамія підкреслив, що фракція "Слуга народу", як монобільшість, ніколи не працювала "в режимі коаліції".

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Він додав, що це може бути "цікаво і незвично". Перш за все тому, що "треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

Але щодо потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією чи групою, то це – відкритий діалог,

– зазначив Арахамія.

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Раніше Юлія Тимошенко сказала: "Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення".

Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь,

– додала вона.

Раніше у "Слузі народу" вже говорили про створення коаліції. Це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів.

Наразі коаліцію у Раді складає лише одна "Слуга народу". Вона отримала монобільшість, і, відповідно до Конституції України, отримала право коаліції депутатських фракцій