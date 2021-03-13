Потратив багато часу на дорогу: Арахамія розповів, чим займався на Мальдівах

13 березня 2021 , 14:52
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Джерело:

24 канал

Давид Арахамія розповів, як проводив час у відпустці на Мальдівах. Він наголосив, що на островах святкував день народження своєї 5-річної доньки.

Як Арахамія відпочив на Мальдівах

Чиновник розповів, що платив за житло 2 200 гривень з людини на добу. Про це він сказав у кулуарах з'їзду "Слуги народу".

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Спершу Арахамія намагався втекти від запитання журналістів про вартість відпустки і розповів, як загалом провів час. Політик бідкався, що витратив багато часу на дорогу.

Витратив 2 дні на те, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося 5 років, і півтора дня на дорогу додому,
– наголосив Арахамія.

Згодом ціни він таки назвав: "Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю... десь 650 доларів на те, щоб доїхати".

Зауважимо, політолог Андрій Смолій казав, що Арахамія відпочиває у готелі Amari Havodda Maldives. Згідно з інформацією ресурсу Booking, ціни там значно вищі. Вони стартують від 13,8 тисячі за ніч з людини.

До речі, люкс із басейном над водою коштує понад 42 тисячі гривень за одну людину.

Зверніть увагу! 12 лютого Арахамія знову привернув увагу громадськості. Нардеп припаркував свій автомобіль біля Офісу Президента на пішохідному переході. Сам політик заявив, що не побачив розмітку. Він вибачився за те, що порушив правила дорожнього руху і сплатив штраф.