Потратив багато часу на дорогу: Арахамія розповів, чим займався на Мальдівах

Давид Арахамія розповів, як проводив час у відпустці на Мальдівах. Він наголосив, що на островах святкував день народження своєї 5-річної доньки.

Як Арахамія відпочив на Мальдівах

Чиновник розповів, що платив за житло 2 200 гривень з людини на добу. Про це він сказав у кулуарах з'їзду "Слуги народу".

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Спершу Арахамія намагався втекти від запитання журналістів про вартість відпустки і розповів, як загалом провів час. Політик бідкався, що витратив багато часу на дорогу.

Витратив 2 дні на те, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося 5 років, і півтора дня на дорогу додому,

– наголосив Арахамія.

Згодом ціни він таки назвав: "Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю... десь 650 доларів на те, щоб доїхати".

Зауважимо, політолог Андрій Смолій казав, що Арахамія відпочиває у готелі Amari Havodda Maldives. Згідно з інформацією ресурсу Booking, ціни там значно вищі. Вони стартують від 13,8 тисячі за ніч з людини.

До речі, люкс із басейном над водою коштує понад 42 тисячі гривень за одну людину.