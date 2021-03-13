Потратив багато часу на дорогу: Арахамія розповів, чим займався на Мальдівах
Давид Арахамія розповів, як проводив час у відпустці на Мальдівах. Він наголосив, що на островах святкував день народження своєї 5-річної доньки.
Джерело:24 канал
Як Арахамія відпочив на Мальдівах
Чиновник розповів, що платив за житло 2 200 гривень з людини на добу. Про це він сказав у кулуарах з'їзду "Слуги народу".
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Спершу Арахамія намагався втекти від запитання журналістів про вартість відпустки і розповів, як загалом провів час. Політик бідкався, що витратив багато часу на дорогу.
Витратив 2 дні на те, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося 5 років, і півтора дня на дорогу додому,
– наголосив Арахамія.
Згодом ціни він таки назвав: "Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю... десь 650 доларів на те, щоб доїхати".
Зауважимо, політолог Андрій Смолій казав, що Арахамія відпочиває у готелі Amari Havodda Maldives. Згідно з інформацією ресурсу Booking, ціни там значно вищі. Вони стартують від 13,8 тисячі за ніч з людини.
До речі, люкс із басейном над водою коштує понад 42 тисячі гривень за одну людину.
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