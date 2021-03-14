Нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія бідкається, що в Києві не вистачає місць для паркування. Саме цим парламентар пояснює свій вчинок напередодні. Тоді він припаркувався на пішохідному переході під світлофором.

Арахамія 12 березня неправильно припаркувався в Києві – на перехресті Лютеранської та Банкової. Неподалік розташовується Офіс Президента, куди приїхав політик.

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Ситуацію нардеп прокоментував під час спілкування з журналістами на XI з'їзді партії "Слуга народу". За його словами, великі міста повинні забезпечити нормальні умови, щоб водії могли паркуватися.

Я їхав і бачив, що сотні авто паркуються на тротуарах. Цього не можна робити згідно з правилами, але просто немає інших місць. У Києві – багато водіїв і мало місць для паркування,

– зауважив він.

Водночас народний обранець додав, що готовий внести законопроєкт, щоб посилити відповідальність за порушення правил паркування.

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