Фото з Мальдівських островів, на яких відпочивав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у березні неабияк обурили користувачів соцмереж. Мовляв, в країні пандемія, а парламентар дозволяє собі перебування на розкішному курорті. Сам Арахамія запевняє, відпочинок у райському куточку був дуже бюджетним – всього 80 доларів з людини на добу.

Про це політик розповів в інтерв'ю на одному з українських телеканалів. Арахамія каже, що знайшов іноземний сайт, де пропонували тури з великими знижками.

Читайте також Готовий переплисти Босфор, – Арахамія сказав, на що готовий заради 2 каденції Зеленського

Вілла Арахамії коштувала усього 320 доларів на добу

Саме тому Арахамія і вирушив на Мальдіви з дружиною та трьома дітьми – святкувати 5-річчя доньки.

320 доларів на добу коштувала моя вілла, у якій було три приставних ліжка, я з дружиною та троє дітей,

– пояснив нардеп.

Арахамія каже, що на сайті були пропозиції і за 40 та 60 доларів

Аби довести свою правоту, "слуга народу" навіть запропонував ведучій підібрати і їй бюджетний тур. Арахамія запевняє, що на сайті бачив навіть дешевші пропозиції – 40 та 60 доларів з людини за добу.

До теми Потратив багато часу на дорогу: Арахамія розповів, чим займався на Мальдівах

Цікаво! Фотографії Арахамії на відпочинку оприлюднив політолог Андрій Смолій. Він зазначив, що політик відпочиває у дорогому готелі на острові Тінадхоо.