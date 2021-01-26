Давид Арахамія пригрозив депутатам "Слуги народу" виключенням з фракції, якщо вони не підтримають у другому читанні законопроєкт про референдум. Цю інформацію підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Джерело: 24 канал

Відповідне повідомлення Давида Арахамії з'явилося у внутрішньофракційному чаті.

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Євгенія Кравчук відзначила, що голова фракції справді попередив депутатів стосовно голосування за президентський законопроєкт про народовладдя.

Мовляв, депутати саме з цими обіцянками йшли на вибори. Тому це нормально, що вони мають голосувати за цей проєкт закону.

"Буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", – Арахамія

Видання "Лівий берег" отримало скриншот повідомлення Давида Арахамії у внутрішньофракційному чаті. Він написав, що звертається до групи депутатів, які отримали 26 січня команду не голосувати за програмну обіцянка президента щодо закону про референдум.

Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу,

– наголосив Арахамія.



Повідомлення Давида Арахамії у чаті "Слуги народу" / Фото "Лівого берега"

Що відомо про законопроєкт про референдум