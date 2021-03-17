Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Батьківщина" та ОПЗЖ займаються "поправковим тероризмом". Ймовірно,щодо земельних законопроєктів.

Арахамія стверджує, що партії вимагають кадрових призначень, з якими монобільшість не згідна.

До теми Я теж так роблю, – Арахамія заступився за Арестовича після матюків у фейсбуці

Що сказав Арахамія

Політик поскаржився на Тимошенко.

Ви ж бачите, як Юлія Володимирівна (Тимошенко – 24 канал) говорила, що з нами в коаліцію, а потім, що ми якісь зелені крокодили, натискають кнопки бездумно. Я не знаю, як вона хотіла з нами взагалі в коаліцію,

– зауважив політик.

Журналісти зауважили, що, можливо, Тимошенко хотіла посаду прем'єра в коаліційному уряді. Однак Арахамія відзначив, що, мабуть, вже за наступного парламенту.

Що цьому передувало