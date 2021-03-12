Паркуюсь як нардеп: Арахамія порушив ПДР під Офісом Президента – фото

12 березня 2021 , 17:47
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Джерело:

фейсбук Михайла Ткача

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припаркував авто на пішохідному переході. Залишив свою машину нардеп на Банковій, неподалік Офісу Президента.

Відповідні фото опублікував журналіст "Схем" Михайло Ткач. Він написав, що це саме Давид Арахамія і позначив його фейсбук-сторінку у дописі.

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Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором,
– написав Ткач.

У коментарях користувачі зазначили: авто залишили на перехресті Лютеранської та Банкової. Один з коментаторів написав про порушення ПДР патрульним і кинув відповідний скриншот.


Звернення у телеграм-каналі "Безпечна Київщина" / скриншот з коментарів

24 канал намагається отримати коментар щодо цієї ситуації у Давида Арахамії. Зазначимо: у його декларації за 2019 рік авто Toyota Land Cruiser немає.

Порушення ПДР і депутати

  • Як пише Bihus.Info, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський є одним з найбільших порушників ПДР, якого "ловлять". Його зелений Mercedes G55 AMG двічі фіксували камери автофіксації порушень, а на Toyota Land Cruiser він порушив 9 разів.
  • Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв намагався проїхати через Хрещатик у вихідні, коли він закритий для руху. На це поліція виписала йому штраф, однак у відповідь він нардеп обурився, заявивши, що поліція "перетворюється на ДАЇ".
  • Нардеп та член групи "Партія "За майбутнє" Антон Яценко 60 разів порушив правила руху. Таку кількість порушень машиною Яценка зафіксували камери фіксації протягом 50 днів.