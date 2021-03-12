Паркуюсь як нардеп: Арахамія порушив ПДР під Офісом Президента – фото
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припаркував авто на пішохідному переході. Залишив свою машину нардеп на Банковій, неподалік Офісу Президента.
Джерело:фейсбук Михайла Ткача
Відповідні фото опублікував журналіст "Схем" Михайло Ткач. Він написав, що це саме Давид Арахамія і позначив його фейсбук-сторінку у дописі.
Раніше Арахамія "відривався" на Мальдівах в одному з найдорожчих місцевих готелів, – Смолій
Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором,
– написав Ткач.
У коментарях користувачі зазначили: авто залишили на перехресті Лютеранської та Банкової. Один з коментаторів написав про порушення ПДР патрульним і кинув відповідний скриншот.
Звернення у телеграм-каналі "Безпечна Київщина" / скриншот з коментарів
Порушення ПДР і депутати
- Як пише Bihus.Info, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський є одним з найбільших порушників ПДР, якого "ловлять". Його зелений Mercedes G55 AMG двічі фіксували камери автофіксації порушень, а на Toyota Land Cruiser він порушив 9 разів.
- Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв намагався проїхати через Хрещатик у вихідні, коли він закритий для руху. На це поліція виписала йому штраф, однак у відповідь він нардеп обурився, заявивши, що поліція "перетворюється на ДАЇ".
- Нардеп та член групи "Партія "За майбутнє" Антон Яценко 60 разів порушив правила руху. Таку кількість порушень машиною Яценка зафіксували камери фіксації протягом 50 днів.
Поділитися новиною