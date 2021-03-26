Внесу 10 тисяч правок, – Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт про трудові відносини

Джерело:24 канал
Давид Арахамія пообіцяв "поховати" та не дати Верховній Раді проголосувати за законопроєкт про трудові відносини, який має вивести з тіні найманих працівників. Глава фракції "Слуга народу" запевнив, що за потреби особисто внесе в документ 10 тисяч правок.
Про своє радикальне налаштування Давид Арахамія повідомив під час пресконференції щодо "Дія City" 25 березня.
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Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроєкт. Це в моїй компетенції. Якщо це буде важко зробити, то я особисто зареєструю десяток тисяч правок, і ми це точно поховаємо у Верховній Раді,
– наголосив Арахамія.
За його словами, низку IT-компаній лякає вплив законопроєкту на роботу "Дія City". Однак, вважає глава фракції "Слуга народу", цього не станеться. Арахамія додав, що його позицію щодо законопроєкту поділяє і Міністерство цифрової трансформації.