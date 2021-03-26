Давид Арахамія пообіцяв "поховати" та не дати Верховній Раді проголосувати за законопроєкт про трудові відносини, який має вивести з тіні найманих працівників. Глава фракції "Слуга народу" запевнив, що за потреби особисто внесе в документ 10 тисяч правок.

Про своє радикальне налаштування Давид Арахамія повідомив під час пресконференції щодо "Дія City" 25 березня.

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Арахамія про законопроєкт щодо трудових відносин

Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроєкт. Це в моїй компетенції. Якщо це буде важко зробити, то я особисто зареєструю десяток тисяч правок, і ми це точно поховаємо у Верховній Раді,

– наголосив Арахамія.

За його словами, низку IT-компаній лякає вплив законопроєкту на роботу "Дія City". Однак, вважає глава фракції "Слуга народу", цього не станеться. Арахамія додав, що його позицію щодо законопроєкту поділяє і Міністерство цифрової трансформації.

Законопроєкт про трудові відносини: що відомо