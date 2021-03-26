Внесу 10 тисяч правок, – Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт про трудові відносини
Давид Арахамія пообіцяв "поховати" та не дати Верховній Раді проголосувати за законопроєкт про трудові відносини, який має вивести з тіні найманих працівників. Глава фракції "Слуга народу" запевнив, що за потреби особисто внесе в документ 10 тисяч правок.
Джерело:24 канал
Про своє радикальне налаштування Давид Арахамія повідомив під час пресконференції щодо "Дія City" 25 березня.
Читайте також Зміна правил для фрілансерів: що таке договір "нуль годин" і як це працює за кордоном
Арахамія про законопроєкт щодо трудових відносин
Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроєкт. Це в моїй компетенції. Якщо це буде важко зробити, то я особисто зареєструю десяток тисяч правок, і ми це точно поховаємо у Верховній Раді,
– наголосив Арахамія.
За його словами, низку IT-компаній лякає вплив законопроєкту на роботу "Дія City". Однак, вважає глава фракції "Слуга народу", цього не станеться. Арахамія додав, що його позицію щодо законопроєкту поділяє і Міністерство цифрової трансформації.
Законопроєкт про трудові відносини: що відомо
- У лютому 2021 року Кабмін схвалив проєкт, який запроваджує поняття "презумпції наявності трудових відносин".
- Його вже зареєстрували у Верховній Раді та спрямували на розгляд комітету.
- У документі є 7 ознак, які описують трудові відносини. Якщо якась робота має хоча б 3 з них, вона вважатиметься трудовими відносинами.
- Законопроєкт має на меті легалізувати трудові відносини та зменшити обсяги незадекларованої роботи.
Поділитися новиною