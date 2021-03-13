Арахамія очолив політраду "Слуги народу": чим вона займатиметься

Народний депутат Давид Арахамія став головою політичної ради партії "Слуги народу". Вона буде "мозковим центром" політсили та налічуватиме 73 членів.

Створили політичну раду партії "Слуга народу" на з'їзді 13 березня.

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"Слуги народу" створили політичну раду

Ми вже провили перше засідання політичної ради, де мене обрали головою, також визначили заступників та секретаря,

– повідомив Арахамія.

Нардепка Євгенія Кравчук у своєму фейсбуці повідомила, що обрали 4 заступників голови – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретарем став Анатолій Остапенко.

Крім того, ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях. Загальна кількість членів політради повинна становити 73.

За словами Арахамії, політична рада – це такий орган партії, який керує між партійними з'їздами. Адже вони відбуваються не часто: 1 – 2 рази у рік.

Чим займатиметься політрада

формуватиме тактику та стратегію партії;

працюватиме над концепціями, ідеями, доктринами політсили;

буде комунікаційним майданчиком для взаємодій із журналістами, громадськими активістами тощо.

Арахамія порівняв політраду із наглядовою радою у корпоративному секторі.

Це буде мозок партії. Але не тому, що там найрозумніші люди. Ми – мозковий центр, який залучатиме профільних експертів,

– пояснив нардеп.

Він додав: якщо депутати розглядатимуть певну системну реформу і потрібно буде осмислити її та обговорити, то на політраді залучатимуть експертів, разом з якими розроблятимуть дорожню карту.