Арахамія очолив політраду "Слуги народу": чим вона займатиметься
Народний депутат Давид Арахамія став головою політичної ради партії "Слуги народу". Вона буде "мозковим центром" політсили та налічуватиме 73 членів.
Джерело:24 канал
Створили політичну раду партії "Слуга народу" на з'їзді 13 березня.
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"Слуги народу" створили політичну раду
Ми вже провили перше засідання політичної ради, де мене обрали головою, також визначили заступників та секретаря,
– повідомив Арахамія.
Нардепка Євгенія Кравчук у своєму фейсбуці повідомила, що обрали 4 заступників голови – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретарем став Анатолій Остапенко.
Крім того, ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях. Загальна кількість членів політради повинна становити 73.
За словами Арахамії, політична рада – це такий орган партії, який керує між партійними з'їздами. Адже вони відбуваються не часто: 1 – 2 рази у рік.
Чим займатиметься політрада
- формуватиме тактику та стратегію партії;
- працюватиме над концепціями, ідеями, доктринами політсили;
- буде комунікаційним майданчиком для взаємодій із журналістами, громадськими активістами тощо.
Арахамія порівняв політраду із наглядовою радою у корпоративному секторі.
Це буде мозок партії. Але не тому, що там найрозумніші люди. Ми – мозковий центр, який залучатиме профільних експертів,
– пояснив нардеп.
Він додав: якщо депутати розглядатимуть певну системну реформу і потрібно буде осмислити її та обговорити, то на політраді залучатимуть експертів, разом з якими розроблятимуть дорожню карту.
З'їзд "Слуги народу": що відомо
- Депутати провладної фракції зібралися 13 березня у КВЦ "Парковий". Вхід та територію посилено охороняв підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стояли металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони.
- На з'їзді виступив президент Володимир Зеленський, він заявив про новий період діяльності партії.
- Під час зустрічі члени політсили обговорили "Доктрину "Слуги народу", а також кардинально змінили структуру партії.
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