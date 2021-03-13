Противник просто активізувався, – Арахамія не вважає поточну ситуацію на Донбасі загостренням
Давид Арахамія не вважає загостренням ситуації на Донбасі численні порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків. За його словами, протягом останніх декількох тижнів "ворог просто активізувався".
Джерело:Pavlovsky News
Глава фракції "Слуга народу" припустив, що напруження на фронті можна буде спостерігати до моменту нової хвилі нормандських перегорів. Нові зустрічі зараз ініціює президент Володимир Зеленський.
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Згідно з даним, які нам кожного ранку надає профільний комітет, загостренням це напевно неправильно називати. Це активізація дій противника, вона розпочалася приблизно 3 тижні тому і тримається плюс – мінус в однаковому темпі,
– сказав Давид Арахамія.
"Слуги народу" вирушать на фронт
Народний депутат також додав, що до кінця поточного політичного сезону вони спланують поїздку на Донбас. Приблизно це буде у квітні – травні.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 12 березня, проросійські бойовики на Донбасі особливо активізувались.
- Окупанти аж 14 разів обстріляли українські позиції.
- Унаслідок ворожих атак один наш захисник загинув та ще один отримав поранення.
- Від початку 2021 року Україна втратила щонайменше 18 воїнів ЗСУ.
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