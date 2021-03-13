Давид Арахамія не вважає загостренням ситуації на Донбасі численні порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків. За його словами, протягом останніх декількох тижнів "ворог просто активізувався".

Глава фракції "Слуга народу" припустив, що напруження на фронті можна буде спостерігати до моменту нової хвилі нормандських перегорів. Нові зустрічі зараз ініціює президент Володимир Зеленський.

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Згідно з даним, які нам кожного ранку надає профільний комітет, загостренням це напевно неправильно називати. Це активізація дій противника, вона розпочалася приблизно 3 тижні тому і тримається плюс – мінус в однаковому темпі,

– сказав Давид Арахамія.

"Слуги народу" вирушать на фронт

Народний депутат також додав, що до кінця поточного політичного сезону вони спланують поїздку на Донбас. Приблизно це буде у квітні – травні.

Зверніть увагу! У 2021 році на Донбасі фіксують більше обстрілів та загальне загострення. Бойовики прицільно атакують позиції військових Об'єднаних сил щодня.

Ситуація на Донбасі: що відомо



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу