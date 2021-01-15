На сайт Олександра Дубінського не може зайти частина користувачів Apple і Google – він недоступний. Наразі невідомо, чи це пов'язано з персональними санкціями, які на народного депутата наклало Міністерство фінансів США.

Сайт Дубінського недоступний

На сайт Олександра Дубінського користувачі не можуть потрапити – він недоступний, повідомляє 24 канал.

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Станом на ранок 15 січня на ресурс Дубінського не можна потрапити з пристроїв Apple і Google. Там або немає зв'язку зі сайтом, або браузер не може відкрити сторінку через те, що не вдається знайти сервер.

Блогер Назар Приходько у своєму телеграмі припускає, що це може бути пов'язане зі санкціями, які раніше на Дубінського наклав Мінфін США.



Таку картину ви побачите, якщо спробуєте зайти на сайт Дубінського з пристроїв Google / Скриншот зі сайту



А таке ви побачите, використовуючи пристрої Apple / Скриншот зі сайту

Санкції проти Дубінського: коротко