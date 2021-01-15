Сайт Дубінського недоступний для частини користувачів Apple і Google: фотодоказ
На сайт Олександра Дубінського не може зайти частина користувачів Apple і Google – він недоступний. Наразі невідомо, чи це пов'язано з персональними санкціями, які на народного депутата наклало Міністерство фінансів США.
Сайт Дубінського недоступний
На сайт Олександра Дубінського користувачі не можуть потрапити – він недоступний, повідомляє 24 канал.
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Станом на ранок 15 січня на ресурс Дубінського не можна потрапити з пристроїв Apple і Google. Там або немає зв'язку зі сайтом, або браузер не може відкрити сторінку через те, що не вдається знайти сервер.
Блогер Назар Приходько у своєму телеграмі припускає, що це може бути пов'язане зі санкціями, які раніше на Дубінського наклав Мінфін США.
Таку картину ви побачите, якщо спробуєте зайти на сайт Дубінського з пристроїв Google / Скриншот зі сайту
А таке ви побачите, використовуючи пристрої Apple / Скриншот зі сайту
Санкції проти Дубінського: коротко
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського та ще 6 українців до списку осіб, звинувачених у втручанні в американські вибори.
- У "Слузі народу" заявили, що поки у фракції не обговорювали санкції проти Дубінського. Але зазначили, що кроки та висловлювання нардепа часто не збігалися з позицією політсили.
- Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що Президент України Володимир Зеленський не реагуватиме на запровадження американських санкцій проти Дубінського.
- Серед чинних українських чиновників Дубінський став першим, проти кого США ввели санкції.
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