Апеляції на вирок Стерненку ще не було, – прокуратура

В Одеській прокуратурі стверджують, що апеляції на вирок активісту Сергію Стерненку ще не надходило. Сторона звинувачення наразі також вивчає вирок.
Так, сторона захисту ще не подавала на апеляцію. Про це розповів керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.
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За словами Костенка, коли подадуть на оскарження, то справу направлять до апеляційного суду. Там вже визначать дату розгляду.
Зауважимо, в суді Стерненко запевнив, що порадиться зі своїми адвокатами та подаватиме на апеляцію.
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 року ув'язнення з конфіскацією половини майна.
- Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щербича. Суд стверджує, що Стерненко нібито хотів заволодіти його грошима – 300 гривнями.
- Сам активіст назвав справу політизованою. Він заявив, що на суддю тиснули генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступник глави Офісу Президента Олег Татаров та мер Одеси Геннадій Труханов.
- Після вироку у багатьох українських містах спалахнули протести.
- У Києві мітингувальники прийшли на Банкову. У результаті затримали щонайменше 24 активістів, також були десятки постраждалих серед демонстрантів та правоохоронців.
Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу