Так, сторона захисту ще не подавала на апеляцію. Про це розповів керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

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За словами Костенка, коли подадуть на оскарження, то справу направлять до апеляційного суду. Там вже визначать дату розгляду.

Зауважимо, в суді Стерненко запевнив, що порадиться зі своїми адвокатами та подаватиме на апеляцію.

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