Апеляції на вирок Стерненку ще не було, – прокуратура
В Одеській прокуратурі стверджують, що апеляції на вирок активісту Сергію Стерненку ще не надходило. Сторона звинувачення наразі також вивчає вирок.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Так, сторона захисту ще не подавала на апеляцію. Про це розповів керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.
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За словами Костенка, коли подадуть на оскарження, то справу направлять до апеляційного суду. Там вже визначать дату розгляду.
Зауважимо, в суді Стерненко запевнив, що порадиться зі своїми адвокатами та подаватиме на апеляцію.
Вирок Стерненку: що відомо
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 року ув'язнення з конфіскацією половини майна.
- Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щербича. Суд стверджує, що Стерненко нібито хотів заволодіти його грошима – 300 гривнями.
- Сам активіст назвав справу політизованою. Він заявив, що на суддю тиснули генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступник глави Офісу Президента Олег Татаров та мер Одеси Геннадій Труханов.
- Після вироку у багатьох українських містах спалахнули протести.
- У Києві мітингувальники прийшли на Банкову. У результаті затримали щонайменше 24 активістів, також були десятки постраждалих серед демонстрантів та правоохоронців.
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