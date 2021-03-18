Апеляція ВАКС не скасувала рішення, яке допомогло забрати у НАБУ справу Татарова

Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі Олега Татарова. Суд не зміг скасувати скандальне рішення Печерського суду і закрив провадження.

Суд розглядав апеляцію на рішення слідчого судді Печерсього суду Сергій Вовка, яке використали для того аби забрати у НАБУ справу заступника керівника Офісу Президента Татарова.

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Чому суд закрив справу про апеляцію

Ще раніше від скарги відмовився прокурор Офісу генпрокурора Андрій Грицан. На засіданні 18 березня з'ясувалося, що від апеляції відмовився і підозрюваний у корупції Максим Микитась. Тобто в суді більше немає скарг на рішення Печерського суду і нічого розглядати. Через це ВАКС закрив провадження.

Адвокат Микитася заявив, що скаргу відкликали, бо у справі Татарова закінчилися строки на розслідування і її все одно мають закрити. Скасування "печерського рішення", мовляв, нічого не змінить.

Новіков звернув увагу на цікавий момент: Микитась відмовився від своєї скарги після того, як його випустили із СІЗО.

Грицан на суді сказав, що саму справу Татарова ще не закрили через закінчення строків, бо вони оскаржують відмову суду продовжити слідство в Київському апеляційному суді. Він, очевидно, не в курсі, що апеляція вже відмовилася розглядати скарги,

– наголосив Новіков.

Журналіст додав: "Можливо підуть до Верховного суду, а потім з "чистою" совістю закриють справу Татарова у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування. Зе end".

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