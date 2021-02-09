Чи заберуть акредитацію у журналістів заблокованих медведчуківських каналів: відповідь Арахамії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що акредитації журналістів для відвідин Верховної Ради можуть анулювати. Але лише у разі, якщо їхні медіа не мають права здійснювати діяльність в Україні. Щоправда, журналісти можуть працювати поза штатом або як фрілансери і на інших ЗМІ. Тому до них такі санкції застосовувати не можна.

Так Арахамія прокоментував заборону доступу до Ради журналістам заблокованих ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Відповідну заяву він зробив після зустріч "слуг народу" з президентом Володимиром Зеленським у ОПУ. Їхня нарада відбулася ввечері 9 лютого. До речі Оточення Медведчука вже шукає місце на каналах, – Попова

Арахамія про журналістів медведчуківських телеканалів: деталі

Керівник "Слуги народу" наголосив: якщо телеканал заборонили, і він вже не має права в Україні функціонувати – відповідно, журналісти такого мовника також не можуть працювати.

Якщо логіка – така. А вони проходять акредитацію у Раді як представники певного медіа, і це медіа вже не існує або не може працювати. Отже, і його журналісти втрачають акредитацію,

– зауважив він.

Однак, додає Арахамія, журналісти можуть як фрілансери або поза штатом працювати у кількох виданнях.

"І якщо такі видання мають повноцінну можливість працювати в Україні та подаватися на акредитацію. То, думаю, що у такому разі Апарат ВР точно дасть можливість журналісту здійснювати свою професійну діяльність", – зазначив парламентар.

На завершення Арахамія підкреслив, що у цьому питанні за докладнішими роз'ясненнями слід звернутися до юристів Апарату Ради. Річ у тім, що саме Апарат видає акредитації та нардепи жодним чином на це не впливають.

Крім того, він розповів, що у політсилі ще не обговорювали законопроєкт "Євросолідарності" щодо заборони доступу до Ради журналістам медведчуківських телеканалів.

Зауважимо! телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne лише заблокували в Україні. Як запевняють у телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne лише заблокували в Україні. Як запевняють у Нацраді з питань ТБ , ліцензію в них ніхто не відбирав. І це може зробити лише суд. Отже, юридично вони не є забороненими.

Що ще сказав Арахамія

Обговорювали порядок денний Ради на наступний тиждень (16 – 20 лютого). Передусім мовилося про вівторок і четвер (16 та 18 лютого відповідно).

Загалом дуже багато законопроєктів планує розглянути Рада наступного тижня.

Ситуацію з Юрієм Вітренком узагалі не обговорювали. Інформація, що раніше лунала, є неправдивою (Юрій Вітренко досі виконує обов'язки міністра енергетики, оскільки нардепи його кандидатуру не підтримали двічі – 24 канал).

Також жодних розмов не було щодо санкцій. З огляду на це Арахамія підкреслив, що багато "слуг народу" також перебувають під санкціями з боку Росії.