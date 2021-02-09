Чи заберуть акредитацію у журналістів заблокованих медведчуківських каналів: відповідь Арахамії
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що акредитації журналістів для відвідин Верховної Ради можуть анулювати. Але лише у разі, якщо їхні медіа не мають права здійснювати діяльність в Україні. Щоправда, журналісти можуть працювати поза штатом або як фрілансери і на інших ЗМІ. Тому до них такі санкції застосовувати не можна.
Джерело:PavlovskyNews
Так Арахамія прокоментував заборону доступу до Ради журналістам заблокованих ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Відповідну заяву він зробив після зустріч "слуг народу" з президентом Володимиром Зеленським у ОПУ. Їхня нарада відбулася ввечері 9 лютого.
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Арахамія про журналістів медведчуківських телеканалів: деталі
Керівник "Слуги народу" наголосив: якщо телеканал заборонили, і він вже не має права в Україні функціонувати – відповідно, журналісти такого мовника також не можуть працювати.
Якщо логіка – така. А вони проходять акредитацію у Раді як представники певного медіа, і це медіа вже не існує або не може працювати. Отже, і його журналісти втрачають акредитацію,
– зауважив він.
Однак, додає Арахамія, журналісти можуть як фрілансери або поза штатом працювати у кількох виданнях.
"І якщо такі видання мають повноцінну можливість працювати в Україні та подаватися на акредитацію. То, думаю, що у такому разі Апарат ВР точно дасть можливість журналісту здійснювати свою професійну діяльність", – зазначив парламентар.
На завершення Арахамія підкреслив, що у цьому питанні за докладнішими роз'ясненнями слід звернутися до юристів Апарату Ради. Річ у тім, що саме Апарат видає акредитації та нардепи жодним чином на це не впливають.
Крім того, він розповів, що у політсилі ще не обговорювали законопроєкт "Євросолідарності" щодо заборони доступу до Ради журналістам медведчуківських телеканалів.
Що ще сказав Арахамія
- Обговорювали порядок денний Ради на наступний тиждень (16 – 20 лютого). Передусім мовилося про вівторок і четвер (16 та 18 лютого відповідно).
- Загалом дуже багато законопроєктів планує розглянути Рада наступного тижня.
- Ситуацію з Юрієм Вітренком узагалі не обговорювали. Інформація, що раніше лунала, є неправдивою (Юрій Вітренко досі виконує обов'язки міністра енергетики, оскільки нардепи його кандидатуру не підтримали двічі – 24 канал).
- Також жодних розмов не було щодо санкцій. З огляду на це Арахамія підкреслив, що багато "слуг народу" також перебувають під санкціями з боку Росії.
- Була лише частина депутатів, тому що прийняти всіх – не можливо. І слід очікувати на ще одну таку зустріч 10 лютого.
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Блокування медведчуківських каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK: головне
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
- Єдиним, хто з РНБО не підтримав вищезазначені санкції, був спікер Ради Дмитро Разумков. Своє рішення він пояснив тим, що санкції проти мовників – це погано, незалежно від того, чиї вони.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу
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