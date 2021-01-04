"Антонов" отримав 3 мільярди кредиту для будівництва перших літаків для Міноборони
Державне підприємство "Антонов" отримало 3 мільярди гривень кредиту для створення трьох нових літаків Ан-178 для української армії. Меморандум про співпрацю підписали ще 29 грудня за участю президента Зеленського.
3 мільярди гривень кредиту надали на 4 роки
Кредит на 4 роки видав державний "Укрексімбанк". Про це повідомляє пресслужба фінансової установи у фейсбуці.
Раніше Міноборони вперше замовить виробництво 3 літаків: деталі
Справдi успiшний початок року – і для безпеки держави, і для розвитку її високотехнологічної сфери,
– наголосив голова правлiння "Укрексiмбанку" Євген Мецгер.
Ан-178 – військово-транспортні літаки
Зазначимо, що на першому етапі "Антонов" має створити 3 літаки для потреб Збройних сил України. Мовиться про військово-транспортні літаки Ан-178.
Ці повітряні судна служитимуть для перельотів особового складу, доправлення вантажів, озброєння та легкої військової техніки.
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