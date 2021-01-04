Державне підприємство "Антонов" отримало 3 мільярди гривень кредиту для створення трьох нових літаків Ан-178 для української армії. Меморандум про співпрацю підписали ще 29 грудня за участю президента Зеленського.

3 мільярди гривень кредиту надали на 4 роки

Кредит на 4 роки видав державний "Укрексімбанк". Про це повідомляє пресслужба фінансової установи у фейсбуці.

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Справдi успiшний початок року – і для безпеки держави, і для розвитку її високотехнологічної сфери,

– наголосив голова правлiння "Укрексiмбанку" Євген Мецгер.

Ан-178 – військово-транспортні літаки

Зазначимо, що на першому етапі "Антонов" має створити 3 літаки для потреб Збройних сил України. Мовиться про військово-транспортні літаки Ан-178.

Ці повітряні судна служитимуть для перельотів особового складу, доправлення вантажів, озброєння та легкої військової техніки.

Важливо! Таке замовлення для армії відбулось вперше за часи незалежності України. Наприкінці серпня ДП "Антонов" випустило планер Ан-178. Унікальність літака в тому, що він виготовлений повністю без російських деталей. Більшість комплектації повітряного засобу – американська, ще частина – українська.