Антоненко переконаний, що білоруські записи свідчать про його невинуватість: відео
Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що білоруські записи доводять його непричетність до справи. 19 січня сторона захисту подасть клопотання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.
Музикант та волонтер Антоненко сподівається, що запобіжний захід йому таки змінять і він зможе їздити на засідання суду з дому. Про це він розповів на відео, яке опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.
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Білоруські записи спростовують усі нелогічні і дурнуваті версії (його причетності до вбивства – 24 канал),
– сказав Антоненко.
За його словами, рішення у справі не залежить напряму від суддів: "Його приймають зверху, а не тут".
Антоненко про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: відео
Вбивство Шеремета та "білоруський слід": що відомо
- У 2016 році в Києві вбили до автомобіля Шеремета підклали вибухівку. Внаслідок вибуху журналіст загинув.
- 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав трьох підозрюваних у вбивстві – Андрія Антоненка, кардіохірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
- Нещодавно колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар опублікував плівки, на яких, ймовірно, білоруські спецслужби у 2012 році обговорюють вбивство Шеремета.
- Однак в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що це лише підтверджує версію слідства щодо причетності підозрюваних.
- Сторона захисту категорично не погоджується із такою позицією.
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