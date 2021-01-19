Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що білоруські записи доводять його непричетність до справи. 19 січня сторона захисту подасть клопотання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Музикант та волонтер Антоненко сподівається, що запобіжний захід йому таки змінять і він зможе їздити на засідання суду з дому. Про це він розповів на відео, яке опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.

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Білоруські записи спростовують усі нелогічні і дурнуваті версії (його причетності до вбивства – 24 канал),

– сказав Антоненко.

За його словами, рішення у справі не залежить напряму від суддів: "Його приймають зверху, а не тут".

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Зверніть увагу! Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. 19 січня 2021 року суд має розглянути останні томи справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

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