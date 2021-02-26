Досить чубитись, – Антоненко закликав українців вийти на протести за Стерненка

Джерело:Free Riff
Ексвійськовий та музикант Андрій Антоненко закликав українців не сваритись, а підтримати засудженого активіста Сергія Стерненка. Він теж написав співгромадянам листа.
Так, Антоненко звернувся до українців, за його словами, з вимогою.
До речі Може торкнутись кожного, – Антоненко про вирок Стерненку
Він закликав українців підтримувати одне одного.
Досить чубитися! Досить чубитися за те, хто з нас патріотичніший. Мета одна. Русня наступає. Застосовують КГБшну технологію "Тисяча порізів", тобто розкол, роздрібнення патріотів на дрібні групи, пересварювання один з одним,
– написав Антоненко.
Крім того, військовий попросив українців об'єднатись, попри різні політичні погляди.