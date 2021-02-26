Досить чубитись, – Антоненко закликав українців вийти на протести за Стерненка
Ексвійськовий та музикант Андрій Антоненко закликав українців не сваритись, а підтримати засудженого активіста Сергія Стерненка. Він теж написав співгромадянам листа.
Джерело:Free Riff
Так, Антоненко звернувся до українців, за його словами, з вимогою.
До речі Може торкнутись кожного, – Антоненко про вирок Стерненку
Що сказав Антоненко
Він закликав українців підтримувати одне одного.
Досить чубитися! Досить чубитися за те, хто з нас патріотичніший. Мета одна. Русня наступає. Застосовують КГБшну технологію "Тисяча порізів", тобто розкол, роздрібнення патріотів на дрібні групи, пересварювання один з одним,
– написав Антоненко.
Крім того, військовий попросив українців об'єднатись, попри різні політичні погляди.
Вирок Стерненку та протести: коротко
- Справа стосується викрадення ексдепутата з метою заволодіння його 300 гривнями. Хоча сам Стерненко назвав провадження політизованим.
- Після вироку в українських містах спалахнули масштабні протести.
- Крім цього, оголосили безстрокову акцію на підтримку активіста. Вона розпочнеться 27 лютого на Банковій.
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