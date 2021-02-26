Ексвійськовий та музикант Андрій Антоненко закликав українців не сваритись, а підтримати засудженого активіста Сергія Стерненка. Він теж написав співгромадянам листа.

Так, Антоненко звернувся до українців, за його словами, з вимогою.

До речі Може торкнутись кожного, – Антоненко про вирок Стерненку

Що сказав Антоненко

Він закликав українців підтримувати одне одного.

Досить чубитися! Досить чубитися за те, хто з нас патріотичніший. Мета одна. Русня наступає. Застосовують КГБшну технологію "Тисяча порізів", тобто розкол, роздрібнення патріотів на дрібні групи, пересварювання один з одним,

– написав Антоненко.