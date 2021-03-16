Антоненко повинен бути поряд зі своєю родиною, – Кузьменко про зміну запобіжного заходу

Під Шевченківським районним судом міста Києва зібралося декілька сотень людей на підтримку одного з обвинувачуваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. На акції була присутня і фігурантка Юлія Кузьменко.

Дитячий кардіохірург Кузьменко, яка також фігурує у справі про вбивство Павла Шеремета, в ексклюзивному коментарі розповіла, що цього разу на засіданні є всі присяжні. Втім, Андрія Антоненка у залі суду поки немає.

Зверніть увагу Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: онлайн-трансляція

Вона також наголосила, що поки засідання не перенесли, триває перерва. Зараз з'ясовують обставини, з яких причин Антоненка поки не доставили до суду і де саме він зараз перебуває.

Втім, Кузьменко очікує, що засідання таки відбудеться. Вона надіється, що це буде "правосуддя, а не кривосуддя" і ця справа розсиплеться.

Ми сподіваємось за зміну запобіжного заходу, насамперед, для Андрія. Він повинен перебувати поряд зі своєю родиною,

– наголосила Кузьменко.

"По-друге, щоб він міг зайнятись своїм здоров'ям, оскільки у нього є з цим проблеми", – додала фігурантка справи.

! Розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку мали ще 9 березня . Однак судове засідання перенесли через одного із присяжних. Це обурило українців. Вони влаштували під будівлею суду акцію протесту.

Вона також зазначила, що надіється і на зміну запобіжного заходу для неї самої, щоб мати змогу виконувати обов'язки як депутат Верховної Ради.

Дивіться відео 24 каналу: Кузьменко прокоментувала розгляд апеляції

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