Антоненко повинен бути поряд зі своєю родиною, – Кузьменко про зміну запобіжного заходу
Під Шевченківським районним судом міста Києва зібралося декілька сотень людей на підтримку одного з обвинувачуваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. На акції була присутня і фігурантка Юлія Кузьменко.
Джерело:24 канал
Дитячий кардіохірург Кузьменко, яка також фігурує у справі про вбивство Павла Шеремета, в ексклюзивному коментарі розповіла, що цього разу на засіданні є всі присяжні. Втім, Андрія Антоненка у залі суду поки немає.
Зверніть увагу Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: онлайн-трансляція
Вона також наголосила, що поки засідання не перенесли, триває перерва. Зараз з'ясовують обставини, з яких причин Антоненка поки не доставили до суду і де саме він зараз перебуває.
Втім, Кузьменко очікує, що засідання таки відбудеться. Вона надіється, що це буде "правосуддя, а не кривосуддя" і ця справа розсиплеться.
Ми сподіваємось за зміну запобіжного заходу, насамперед, для Андрія. Він повинен перебувати поряд зі своєю родиною,
– наголосила Кузьменко.
"По-друге, щоб він міг зайнятись своїм здоров'ям, оскільки у нього є з цим проблеми", – додала фігурантка справи.
- Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета.
- Станом на березень 2021 року під вартою залишається лише Антоненко. Кузьменко наразі перебуває під домашнім арештом, а Дугарь має визначені судом зобов'язання.
- За час перебування під вартою в Антоненка погіршився стан здоров'я, зокрема, з'явилися проблеми з серцево-судинною системою.
- У січні 2021 року колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". У них мовиться про те, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства Павла Шеремета.
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