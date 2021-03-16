Антоненка не привезли до суду: люди влаштували акцію біля СІЗО – фото, відео

Джерело:24 канал
Андрія Антоненка не привезли до Шевченківського районного суду Києва. У вівторок, 16 березня, там мали розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка.
Однак засідання перенесли на 23 березня.
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Тоді люди, які зібралися біля будівлі суду, щоб підтримати Антоненка, рушили до СІЗО. Там вони запалили димові шашки, а також скандували "Ріфу – волю" та "Аваков – чорт".
Згодом учасники акції "#FreeRiff – Справедливість залежить від тебе" влаштували біля воріт СІЗО імпровізований концерт.
Нацгвардія надіслала на адресу суду лист. У ньому мовиться, що Антоненка не змогли привезти на засідання суду через спалах коронавірусу у СІЗО.
Підозрюваний міг взяти участь у засіданні у режимі онлайн, однак відмовився. Тоді засідання перенесли на 23 березня.
Протести біля СІЗО / Фото 24 каналу
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