Андрія Антоненка не привезли до Шевченківського районного суду Києва. У вівторок, 16 березня, там мали розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка.

Однак засідання перенесли на 23 березня.

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Тоді люди, які зібралися біля будівлі суду, щоб підтримати Антоненка, рушили до СІЗО. Там вони запалили димові шашки, а також скандували "Ріфу – волю" та "Аваков – чорт".

Згодом учасники акції "#FreeRiff – Справедливість залежить від тебе" влаштували біля воріт СІЗО імпровізований концерт.

Чому перенесли засідання

Нацгвардія надіслала на адресу суду лист. У ньому мовиться, що Антоненка не змогли привезти на засідання суду через спалах коронавірусу у СІЗО.

Підозрюваний міг взяти участь у засіданні у режимі онлайн, однак відмовився. Тоді засідання перенесли на 23 березня.

Протести біля СІЗО / Фото 24 каналу

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