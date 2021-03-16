Антоненка не привезли до суду: люди влаштували акцію біля СІЗО – фото, відео
Андрія Антоненка не привезли до Шевченківського районного суду Києва. У вівторок, 16 березня, там мали розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка.
Джерело:24 канал
Однак засідання перенесли на 23 березня.
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Тоді люди, які зібралися біля будівлі суду, щоб підтримати Антоненка, рушили до СІЗО. Там вони запалили димові шашки, а також скандували "Ріфу – волю" та "Аваков – чорт".
Згодом учасники акції "#FreeRiff – Справедливість залежить від тебе" влаштували біля воріт СІЗО імпровізований концерт.
Чому перенесли засідання
Нацгвардія надіслала на адресу суду лист. У ньому мовиться, що Антоненка не змогли привезти на засідання суду через спалах коронавірусу у СІЗО.
Підозрюваний міг взяти участь у засіданні у режимі онлайн, однак відмовився. Тоді засідання перенесли на 23 березня.
Протести біля СІЗО / Фото 24 каналу
Колона людей рушила до СІЗО: дивіться відео
Учасники акції йдуть до воріт СІЗО: дивіться відео
Протестувальники запалили фаєра: дивіться відео
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Справа Антоненка: що відомо
- Андрія Антоненка (Riffmasterа) підозрюють у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета. Його підірвали у 2016 році у власному авто.
- У СІЗО Антоненко провів вже понад рік. Це призвело до суттєвих проблем зі здоров'ям.
- Ще у січні 2021 року білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар опублікував записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". У них мовиться, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливе вбивство Шеремета.
- Ще 9 березня Шевченківський районний суд мав розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку.
- Однак судове засідання так і не відбулося.
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