Антитютюновий законопроєкт: чому Рада досі не заборонила куріння серед дітей

В Україні блокують боротьбу із тютюнопалінням. Щороку на ринку з'являються нові нібито менш шкідливі варіанти тютюновмісної продукції, натомість народні депутати, вже майже рік не можуть навіть винести на розгляд антитюновий законопроєкт.

Про це ексклюзивно в інтерв'ю розповіла директорка громадської організації "Життя" Лілія Оліфер.

Цікаво Експерт пояснив, як антитютюнове лобі сприяє зростанню нелегального ринку

Що таке антитютюновий законопроєкт?

Антитютюновий законопроєкт №4358 розглянули у комітеті з питань охорони здоров'я. Вони запропонували зареєструвати його доопрацьованим повторно, щоб нарешті винести у стіни парламенту найближчим часом. Потрібно розуміти, що на меті – зменшити поширеність куріння серед дітей та молоді. Зрозуміло, що це неприпустимо, щоб діти могли купувати тютюнові вироби, щоб була реклама таких виробів, яка націлена на дітей.

Які обмеження передбачає проєкт?

Законопроєкти блокуються на рівні парламенту. Це дії виключно тютюнової індустрії та їхніх лобістів у парламенті. Тютюнові корпорації зацікавлені, щоб діти починали курити. Ми знаємо, що 90% всіх курців починають курити у віці до 18 років. Саме тому цей проєкт передбачає збільшення медичних попередженнь, щоб були великі реалістичні зображення хвороб. Адже зараз – це картинки ще з 2012 року. Цей законопроєкт передбачає заборону ароматизаторів у тютюнових виборах. У нас на ринку для дітей це все присутнє. Важлива норма законопроєкту, це заборона викладки сигарет у точках продажу, бо зараз будь-де можна побачити викладку сигарет з яскравими зображеннями.

Чому народні депутати й досі не можуть винести на голосування антитютюновий законопроєкт № 4358? Це результат тиску тютюнового лобі?

Цей законопроєкт вже втретє допрацьовується комітетом з питань здоров'я нації. Ще у 2020 році документ був підтриманий і Офісом Президента, і іншими ключовими стейкхолдерами. Натомість як тільки законопроєкт почав наближатись до того, щоб бути розглянутим у парламенті, тютюнові лобісти надсилали величезну кількість запитів. Замість того, щоб прийняти закон у першому читанні, який є вимогою Євроінтеграції і рамкової конвенції ВООЗ.

Хто захищає тютюнові корпорації в парламенті? Наскільки сильним є їхній вплив на депутатів?

Давив Арахамія подав правку щодо зменшення податку на тютюнові вироби для нагрівання (стіки), які легально продаються дітям в Україні. Вони були зареєстровані до законопроєкту про міжнародні поштові відправлення. Це суперечить регламенту. Тютюнові корпорації застосовують маніпулятивні меседжі про те, що начебто зросте контрабанда тощо. Однак крім Арахамія є й інші нардепи, які пропонують залишити менші акцизи на усі вироби нагрівання.

Що можна зараз зробити аби все ж таки законопроєкт розглянули?

Спочатку потрібно зайняти державницьку позицію. Законопроєкт вже втретє допрацювали, усе вже виправили. Норми, які пропонує цей документ – це європейська, міжнародна практика. Ми знаємо, що 87% українців, згідно з дослідження КМІС, підтримують законодавчі заходи із боротьби з тютюнокурінням. Народні депутати повинні розуміти, що запит є.

Більше про антитютюновий законопроєкт дивіться в повному інтерв'ю Лілії Оліфер.