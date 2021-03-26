Аванс довіри до влади, – Антипович пояснив зростання рейтингу Зеленського

Рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців зріс майже на 5% з січня 2021 року. Насамперед пов’язано з введенням санкцій проти проросійських каналів, а потім – і особисто проти Віктора Медведчука.

Через це в частини опитаних складається враження, що ситуація в державі рухається в правильному напрямку. Тому підвищується рівень підтримки до президента чи влади. Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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За його словами, якщо влада щось робить з наведення порядку в будь-якій сфері, автоматично отримує підтримку серед населення.

Напевно, це – аванс довіри, аби влада продовжувала щось робити,

– відзначив Антипович.

І пригадав, що багато попередніх керівників держави (прем'єр, президент чи політичні сили з високими рейтингами) зупинялися. Відтак українці переставали їм довіряти, адже влада нічого не робила для покращення ситуації в країні.

"В цьому випадку така робота оцінена українцями", – вважає директор соціологічної групи "Рейтинг".

За підсумками свіжого опитування, мовиться про:

про зростання рейтингу Володимира Зеленського десь на 5%;

поступове зростання рейтингу партії "Батьківщина";

зниження рейтингу ОПЗЖ;

стояння на місці рейтингу "Європейської солідарності".

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